«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» увеличила прибыль в 1,8 раз

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По предварительным итогам, «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в минувшем году сумела сделать очередной рывок по наращиванию своей прибыли.

При росте выручки почти на 5% – с 72,7 до 76,2 млрд руб., корпорация в 1,8 раза увеличила прибыль: с 14,86 до 26,6 млрд руб.

В акционерном обществе признают, что основным фактором, повлиявшим на рост чистой прибыли, стал рост курса доллара в минувшем году. Он и привёл к росту экспортной выручки в рублёвом эквиваленте на 19% и снижению убытков от переоценки обязательств, выраженных в иностранной валюте. Благодаря этому показатель EBITDA за минувший год вырос в 1,7 раз или почти на 14,9 млрд руб.

Только в прошлом году объём перечисленных денежных средств в бюджеты различных уровней корпорация превысил 7,7 млрд руб.