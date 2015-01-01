В Березниках построят три школы на левом берегу

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Глава Березников Сергей Дьяков сообщил депутатам, что в левобережной части города будут построены ещё три школы, плюсом к двум, запланированным к возведению в сооружаемом микрорайоне «Любимов». За основу будут взяты проекты «любимовских» школ, которые разработали в Казани.

Одну школу планируется поставить в микрорайоне «Околица», где «Еврохим» намерен построить жилой массив для работников «Усольского калийного комбината», вторую — в районе дома №64 по ул. Юбилейная, близлежащая территория которого освобождена от аварийных домов, а третью на площадях городского парка. Депутаты поддержали эти проекты.

Про будущую же школу в парке березниковцы говорят просто: очередная мэрская затея. Дело в том, что городской парк в Березниках за последние годы трижды становился местом громадных прожектов. То планировалось, что в самой его обустроенной части расположится новый офис управления «Уралкалия», то новый торговый центр. Теперь вот школа.





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