Побед у «Пармы» как не было, так и нет

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Пермская «Парма» увеличила свою серию поражений в чемпионате Единой лиги ВТБ до 18 матчей.

Очередным «обидчиком» пермяков стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Нынешняя вторая команда элитного баскетбольного дивизиона одержала свою 11-ю победу подряд — 101:72. Лучшим в составе «Пармы» стал центровой Иван Нелюбов, набравший 13 очков, а «Зенита» — форвард Янис Тимма (17 очков).

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:

— Мы знали сильные стороны «Зенита», знали, кто у них набирает львиную долю очков, однако позволили и Карасеву, и Тулсону набирать свои очки с самого начала игры. У нас же после первой половины был процент реализации штрафных 56 и лишь один из девяти «трёхочковых». Если мы попадаем хотя бы 50 процентов наших свободных бросков, то у нас идет абсолютно другая игра. А так мы и в защите начинаем терять концентрацию. «Зенит» сегодня был заслуженно сильнее... Я говорю своим игрокам, что я пока тоже «тренер-студент», и мы говорим о том, что вместе двигаемся в нужном направлении. У нас есть светлые моменты, но в целом нам немного не хватает мотивации и самоотдачи. Каждый раз мы об этом говорим, но самое главное, что мы держимся вместе.