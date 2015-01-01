«Амкар» сумел поднять боевой дух тонущей «Томи»

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В 20-м туре чемпионата России по футболу пермский «Амкар» совершенно непонятным образом сумел проиграть главному аутсайдеру розыгрыша — томской «Томи».

В зимнее трансферное окно в составе сибиряков произошли значительные изменения — команду из-за финансовых проблем покинули практически все ведущие футболисты. Томичам пришлось латать кадровые заплаты футболистами из молодёжного состава. После 19-ти проведённых встреч «Томь» замыкала турнирную таблицу с девятью набранными очками. Кстати, показательна статистика сибиряков в пяти последних матчах — пять поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 1:20! Похоже, ещё до игры с «Томью» пермяки решили одолеть хозяев поля «одной левой». После победы над «Зенитом» это казалось так просто… Не получилось.

«Томь» открыла счёт в первом тайме на 23-й минуте после отменного удара со штрафного Сергея Кузнецова. Матч так и завершился со счётом 1:0. Надо отдать должное «Томи» — «показательная порка» пермских профессионалов им удалась.

Гаджи Гаджиев, главный тренер «Амкара»:

— Результат нас не то что огорчает, но даже и возмущает. Но надо сказать слова хорошие в адрес соперников, которые играли от сердца, от души. Понятно, что мы чуть лучше готовы, могли сыграть и лучше. Поле, конечно, мешало… Но главное — не это.

«В глубине души надеялся на ничью, верил в своих молодых парней, воспитанников «Томи». Может, они не так здорово умеют играть в футбол, но они бьются до конца и умирают на поле. После матча позвонил губернатор Томской области, поздравил ребят и главного тренера с победой. Пусть сегодняшняя игра станет маленьким шажочком к цели, поставленной перед командой. Думаю, всё у нас получится. Кто стал главным героем? Кузнецов забил очень красивый гол. Солосин тоже вытащил сложный удар в конце. На поле играют 11 человек, и все они стали героями», — заявил после исторического матча генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв.