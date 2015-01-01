Пермские учёные поддержали коллег в Санкт-Петербурге

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Пермские учёные опубликовали письмо в поддержку сотрудникам Европейского университета в Санкт-Петербурге, работа которого была приостановлена Роспотребнадзором. В письме работники ПГНИУ, УрО РАН и ВШЭ-Пермь указали, что обеспокоены сложившейся ситуацией вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге и что он является одним из лидеров российского высшего образования и науки.

«Мы не можем оставаться в стороне, поскольку ситуация, сложившаяся вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге, это не только проблема одного вуза и даже не проблема только петербургской науки, это проблема всего российского научного сообщества. Образование и науку могут творить отдельные личности, отдельные коллективы и отдельные вузы, но результаты их деятельности являются достоянием всей страны и её граждан», — пишут учёные.

Письмо подписали декан историко-политологического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов, старший преподаватель кафедры политических наук ПГНИУ и сотрудник Центра сравнительных исторических и политических исследований в университете Всеволод Бедерсон, доцент кафедры всеобщей истории ПГНИУ Дарья Вершинина, старший научный сотрудник отдела по изучению политических процессов и институтов Пермского научного центра УрО РАН Виталий Ковин, профессор кафедры новейшей истории России ПГНИУ Галина Янковская и другие учёные.

Полный текст письма опубликован на сайте Центра сравнительных исторических и политических исследований ПГНИУ.

Напомним, Европейский университет был учреждён в 1994 году. На базе вуза созданы факультеты антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики.

В вузе числится около 250 студентов. Действие лицензии университета было приостановлено 7 декабря 2016 года, так как по итогам проведённой в сентябре проверки регулятор обнаружил 120 нарушений.

Причиной приостановления срока действия лицензии стали несвоевременная аттестация сотрудников и недостаточный квалификационный состав преподавателей факультетов политологии и социологии.