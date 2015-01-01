ОАК может быть передан в «Ростех»

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14 марта гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов назвал «целесообразной, но не сегодня» передачу госкорпорации «Ростех» акций Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает федеральный «Коммерсант». По информации издания, «разговоры о подобной интеграции периодически возникают, но не находят поддержки в правительстве».

Целесообразность передачи акций ОАК «Ростеху» господин Чемезов объяснил тем, что предприятия корпорации производят 60-70% комплектующих (двигатели, авионика, средства радиоэлектронной борьбы, вооружение) для самолётов ОАК. Переход авиастроителей под эгиду «Ростеха» позволит госкорпорации управлять не только производителями комплектующих для авиапрома, но и заводами, выпускающими самолёты.

Предприятия пермского моторостроительного куста «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель» входят в Объединённую двигателестроительную корпорацию, которая, в свою очередь, интегрирована в Ростех.

На вопрос о том, скажется ли возможное внедрение в Ростех и производителей самолётов, управляющий директор АО «ОДК-ПМ» Сергей Попов ответил, что узнал об этом из прессы и пока не может комментировать эту информацию.

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-ПМ»:

— Я так же, как и вы, прочитал это в прессе и пока не могу это комментировать. Нужно знать, на какой нормативной базе это будет происходить, какие будут внутренние процедуры. Надеюсь, это будет делаться в интересах как раз повышения эффективности корпораций — как Ростеха, так и ОАК.

Получить комментарий пресс-службы ОДК на эту тему не удалось.