«УРАЛХИМ» направил 217 млн руб. на энергосбережение в 2016 году

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В прошлом году на предприятиях холдинга «УРАЛХИМ» были реализованы мероприятия по повышению энерго- и ресурсоэффективности на 217 млн руб., что более чем вдвое превышает показатель 2015 года.

На пермских «Минеральных удобрениях» удалось добиться лучших в стране и ближнем зарубежье показателей по экономии природного газа. Сегодня удельный объём потребления газа на тонну продукции на «ПМУ» значительно ниже расхода газа на других аналогичных четырнадцати предприятиях, работающих в странах бывшего СССР. Таким образом, в результате планомерной модернизации производства с момента вхождения предприятия в состав холдинга «УРАЛХИМ» в 2012 году расход газа на тонну продукции был снижен на 5,7%. Наибольшего снижения потребления энергоресурсов удалось достичь после реализации инвестиционного проекта «Модернизация агрегата аммиака» стоимостью 1,1 млрд руб.

В филиале «КЧХК» (г. Кирово-Чепецк) в 2016 году в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности удалось добиться значительных успехов. Благодаря модернизации сетей освещения в трёх цехах потребление электроэнергии существенно снизилось. В цехе 57 произведена замена подогревателя азотной кислоты, что сократило потребление тепловой энергии в паре на более чем 3,5 тыс. Гкал в год. Продолжена планомерная замена трубопроводов пожарохозяйственной и производственной воды с использованием полиэтиленовых труб, что позволяет снизить потери воды и затраты на ремонт. Модернизация градирни корп. 752 в цехе 64 позволит сократить потребление электрической энергии на охлаждение оборотной воды. Проведены режимно-наладочные испытания котлов и газоиспользующего оборудования цехов 64 и 54, что привело к повышению КПД, более эффективному сжиганию и экономии природного газа.

Программа по энергоэффективности действует в филиале «Азот» (г. Березники) с 2014 года. Она включает в себя техническое перевооружение оборудования с большой мощностью потребления электроэнергии и мероприятия по внедрению энергосберегающего светового оборудования. В 2016 году на предприятии были установлены частотные преобразователи на пяти двигателях агрегатов разных производственных цехов, в частности, в цехе гранулированной аммиачной селитры (3А). На самом мощном двигателе (поз. В12) в работу запущен частотный преобразователь голландского производства, который позволит снизить потребление электроэнергии вдвое.

В 2016 году в производственных цехах «Воскресенских минеральных удобрений» (г. Воскресенск) также был проведен ряд мероприятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности. Начались работы по внедрению светодиодного освещения. Это касается не только рабочих мест сотрудников. Например, в цехе аммофоса №2 устаревшая лампа прожектора башенного крана была заменена на современный светодиодный аналог. Новая лампа потребляет в десять раз меньше электроэнергии. С целью снижения энергозатрат в цехе контактной серной кислоты (СКЦ) были проведены теплоизоляционные работы котла-утилизатора OU 66-022 и контактного аппарата цеха. Кроме этого, в 2016 году в СКЦ была оптимизирована работа насосного оборудования водооборотного цикла. Это позволило существенно сэкономить потребляемую электроэнергию и оборотную воду. Большим шагом вперёд в вопросе энергосбережения стало и освоение «умных» систем, которые позволяют нагружать электрооборудование в зависимости от производственных потребностей. С этой целью в 2016 году в цехах химкомбината было продолжено внедрение частотных преобразователей на электродвигателях насосного парка.

Экономия топливно-энергетических ресурсов — важнейшая составляющая устойчивого развития и рационального подхода «УРАЛХИМа» к природопользованию. Для решения задач, связанных с эффективным использованием ресурсов на предприятиях, в компании внедрена пятилетняя программа, рассчитанная до 2020 года. В текущем году её реализация будет продолжена.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»



