За 2016 год в Прикамье не реализовано 17 тыс. кубометров древесины

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Проблему неэффективного использования древесины сегодня, 17 марта, обсудили на пресс-конференции регионального отделения общественного движения «Народный фронт «За Россию».

В общей сложности, за 2016 год в Прикамье «Росимущество» реализовало 100 тыс куб. м древесины на 5 млн руб. , но в то же время невостребованными остались более 17 тыс куб. м стоимостью 900 тыс. руб.

Основная сложность, по словам представителей предприятий, занимающихся вырубкой леса, заключается в процедуре получения прав на пользование природным ресурсом. Большая часть древесины приходит в негодность в результате вырубок для строительства линейных объектов: нефтепроводов, ЛЭП, газопроводов. Только «МРСК Урала» за год расчищает порядка 5 тыс. 300 га леса, в результате чего образуется неликвид.

Стоит отметить, что после вырубки прав на древесину у компаний не появляется, так как срубленные деревья являются собственностью государства. Поэтому сотрудники организации, осуществляющие вырубку, складируют деревья вдоль трасс возле линейного объекта, и древесина хранится там годами.

Реализацией сваленного в процессе строительства линейных объектов леса занимается ТУ «Росимущество». Однако для жителей муниципалитетов, где древесина необходима для строительства и растопки печей, процедура закупки слишком сложная. Во-первых, гражданин должен заключить договор купли-продажи, оформление которого занимает около 90 дней, для предпринимателей ещё больше — до 120 дней. Поэтому большинство жителей оказываются не готовы к оформлению документов.

«Лес находится в шаговой доступности недалеко от населённого пункта, и длительное время его никто его не вывозит. Разумеется, жители пытаются спасти ресурс, забирая его, но не имея на это никаких прав», — говорит представитель общественности Игорь Мулазянов.