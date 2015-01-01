Второй этап лётных испытаний ПД-14 может быть завершён в конце марта

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Управляющий директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев 16 марта рассказал о ходе лётных испытаний перспективного двигателя ПД-14, разработанного конструкторским бюро. Первый этап лётных испытаний был завершен в 2016-м году, в данный момент заканчивается второй этап.

«Немного не повезло с погодой — вы видели, что творилось в последнее время в Москве, больше двух недель мы не летали. Но сейчас испытания возобновились, и, думаю, что до конца марта мы отлетаем второй этап. Наконец, уже собирается двигатель, который будет летать в третьем этапе испытаний, уже сертификационном», — пояснил он.

По словам Александра Иноземцева, сроки сертификации двигателя ПД-14 остаются неизменными.

«Пока мы держимся за апрель 2018 года, и валидацию в Европе в 2018-м году», — заявляет генеральный конструктор.

Двигатель ПД-14 (перспективный двигатель тягой 14 тонн) — проект перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей с тягой на взлёте от 9 до 18 тонн, разрабатываемый предприятиями ОДК. Головным разработчикам является АО «ОДК-Авиадвигатель», головным изготовителем — АО «ОДК-ПМ». Семейство двигателей ПД предназначено для установки на самолёты МС-21.