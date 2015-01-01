Пермская филармония приглашает на юбилей Рязанского хора

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Государственный Академический Рязанский русский народный хор имени народного артиста России Евгения Попова в 2016 году отметил юбилей — своё 70-летие. Сегодня коллектив представляет собой синтез трех направлений народно-сценического искусства: вокально-хоровое, танцевальное и инструментальное.

С 1950 года руководителем хора стал уроженец Старожиловского района, выпускник Московской Государственной консерватории Евгений Григорьевич Попов, чьё имя в 2001году было присвоено коллективу. Евгений Григорьевич руководил хором 37 лет. Им были записаны и обработаны сотни мелодий, вошедших в «золотой фонд» репертуара.

Народная песня, танец, наигрыши в репертуаре коллектива представлены широко, разножанрово, при этом сохраняются традиции Рязанского края. Звучание хора (а это 65 артистов, включая певцов, танцоров и инструменталистов) неповторимо и своеобразно. Для него характерны теплота, задушевность, проникновенная лирика, так свойственная русской душе, а также искромётность, задор и неподражаемый юмор русского человека. Это и будет представлено в юбилейной программе хора «Дальний плач тальянки…».

В программе хора звучит музыка известных композиторов:

А.Новикова, Е. Попова, А.Аверкина, В. Темнова, Е. Дербенко, Г. Галахова, А. Ермакова на стихи поэтов: В.Бокова, Н. Палькина, Б.Жаворонкова, С. Смирнова-Смелова и др. Значительную часть программы Рязанского хора составляют песни на стихи Сергея Есенина — это не только дань великому земляку, но и неисчерпаемый источник вдохновения для композиторов, исполнителей и слушателей.

Постоянный поиск новых выразительных средств способствовал созданию композиций на основе элементов народных промыслов: «Михайловское кружево», «Скопинские гончары», «Косопузые рязанцы». Яркой фольклорной краской звучат в программе новые вокально-хореографические композиции: «Во горенке», «На кусту, кусточке», танцевальные номера: «Рязанская праздничная», «Сапожковские припляски», оркестровые номера: «Русская гармошка» и др.

В 1996 году хору было присвоено звание «Академический».

Государственный Академический Рязанский русский народный хор имени Евгения Попова является лауреатом всесоюзных, дипломантом республиканских и международных фестивалей, лауреатом премии «Золотой Аполлон», премии Александра Аверкина, награжден Золотой медалью имени академика В.Ф.Уткина.

Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова — это коллектив единомышленников. Идут годы, сменяются поколения артистов, и сегодня рядом с опытными мастерами — заслуженными артистами России В. Буробиным, Г. Киселевым, В. Батайкиной, О. Колодковой, В. Ивашкиным — трудится талантливая рязанская молодёжь. Но неизменным остаётся высокий уровень певческой культуры и художественное мастерство, покоряющее зрительские сердца.

Все самобытные черты песенной традиции рязанского края бережно хранит Рязанский хор, основу репертуара которого составляют старинные песни. В них звучит душа народа — то грустная и задумчивая, то нежная и любящая, рвущаяся к счастью. Хору и солистам удаётся передать колорит каждого напева с большой достоверностью и точностью. И сегодня, как и прежде, неизменным остаётся творческое кредо коллектива — возрождение, сохранение и развитие богатейших фольклорных традиций родного края и русской народно-певческой культуры.

2 апреля в 19.00. Большой зал филармонии.

Источник — пресс-служба Пермской краевой филармонии