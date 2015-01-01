Электростанции Прикамья увеличили выработку энергии на 34,7% Электростанции Прикамья увеличили выработку энергии на 34,7%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По данным ОАО «СО ЕЭС», выработка электроэнергии станциями Пермского края в феврале 2017 года составила 2580,3 млн кВт•ч, что на 34,7% больше, чем в феврале 2016 года.

Увеличение связано с ростом выработки Пермской ГРЭС. Так, «Региональное диспетчерское управление энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области отчиталось, что потребление электроэнергии в краевой энергосистеме в феврале 2017 года составило 2119,3 млн. кВт•ч (на 5,9% больше).

Увеличение электропотребления было связано с более низкой температурой воздуха и режимом работы промпредприятий.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Пермского края за январь-февраль 2017 года увеличилось на 4,8%.

Всего, за два месяца нового года электростанции Прикамья выработали электроэнергии на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Новый компаньон»