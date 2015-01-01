ФСБ арендует девять квартир в Перми и Краснокамске

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На сайте госзакупок пограничное управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям объявило аукцион на аренду жилых помещений в Перми, Самаре, Ульяновске, Казани, Нижнем Новгороде, Нижнекамске и Чебоксарах.

Квартиры арендуются для проживания в них сотрудников ведомства, находящихся в служебных командировках. Максимальная сумма закупки по всем регионам составляет более 9 млн руб.

В Перми и Краснокамске ФСБ намерена арендовать девять жилых помещений площадью от 18 до 81 кв. м. Стоимость аренды квартир составит от 10 до 18 тыс. руб. в месяц в зависимости от метража.

В квартирах должен быть санузел, кухня, коридор и жилые комнаты.

Жильё должно быть пригодным для постоянного проживания и оборудовано электроснабжением, водоснабжением, канализацией, теплоснабжением и газом. Итоги аукциона планируется подвести 4 апреля 2017 года.

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