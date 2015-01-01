Яна Дорофеева назначена заместителем главы администрации губернатора

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Глава региона Максим Решетников подписал распоряжение о назначении Яны Дорофеевой на должность заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края.

Госпожа Дорофеева будет заниматься правовым сопровождением деятельности губернатора, координацией работы правовых служб краевого правительства и органов власти, а также взаимодействовать с судебными органами и прокуратурой.

Яна Дорофеева уже работала в краевой администрации. В частности, с 1997 года она курировала правовые вопросы в администрации Пермской области. В 2006 году возглавляла управление госслужбы администрации Пермского края, а с 2012 года руководила Агентством по делами юстиции и мировых судей Пермского края.

Сейчас является председателем Пермского отделения юристов России.

«Новый компаньон»