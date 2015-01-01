Максим Решетников: подготовка инженерных кадров – ключевая задача для развития промышленности Пермского края

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16 марта глава Прикамья Максим Решетников с рабочим визитом посетил производственные площадки Пермского моторостроительного комплекса. Глава региона в сопровождении руководителей предприятий «ОДК-Пермские моторы» Сергея Попова, «Авиадвигатель» Александра Иноземцева и «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского осмотрел цех сборки авиационных двигателей и двигателей промышленного применения, испытательную лабораторию прочности материалов и деталей авиационных двигателей, а также сборочный цех и центр акустических исследований.

В ходе визита глава Прикамья встретился с коллективом предприятий и ответил на вопросы моторостроителей. Сегодня на «Авиадвигателе» трудится свыше 2,7 тыс. человек, а на «ОДК-Пермские моторы» более 7,7 тыс. пермяков. Для работников созданы достойные условия труда, уровень средней заработной платы заводчан превышает этот показатель по краю в 1,5-2 раза. Действуют программы социальной поддержки сотрудников.

Кроме того, под председательством Максима Решетникова прошло совещание, в котором приняли участие члены краевого правительства, руководители предприятий, представители учебных заведений высшего и среднего звена. Одним из вопросов для обсуждения стала тема подготовки инженерных кадров.

«Поддержка промышленности — важная составляющая в работе краевых властей. Сегодня с нашей стороны необходимо оказать содействие в обеспечении предприятий региона заказами. Особенно это касается моторостроителей, которым принадлежит главное достижение последних лет в отечественном гражданском авиадвигателестроении — создание двигателя ПД-14. Для дальнейшего успешного развития отрасли в нашем регионе необходимо готовить высококвалифицированные кадры, — как инженерные, так и рабочие, заинтересованные в труде на благо региона, обеспечивая их достойной зарплатой и комфортными условиями труда», — подчеркнул глава Прикамья, открывая совещание.

Отметим, развитие кооперации между вузами и предприятиями, формирование кадрового резерва — приоритет в работе краевого правительства. В Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры «под ключ». Модель, разработанная экспертами Пермской Торгово-промышленной палаты, совместно с краевым министерством образования, признана лучшей практикой на уровне страны и рекомендована к внедрению в других регионах председателем наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив — президентом РФ Владимиром Путиным. В ноябре прошлого года на базе «Протон-ПМ» открылся центр дуального образования, который позволяет организовать процесс обучения под конкретные задачи производства. На приобретение самого современного оборудования для центра краевые власти привлекли свыше 20 млн руб. из федерального бюджета.

Источник — администрация губернатора Пермского края



