Юрий Борисовец предложил ввести реверсивное движение на мосту

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Накануне, 16 марта, на заседании Законодательного собрания Пермского края после доклада министра транспорта Прикамья Николая Уханова руководитель фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Борисовец предложил, что, возможно, более целесообразным было бы строительство Восточного обхода не через Чусовую, как это планировалось раньше, а через Каму в районе Добрянки.

«Более вероятно, что грузопоток Чусового и Губахи поедет в сторону Москвы, а эта дорога лежит через Каму. И если мы будем строить мост через Добрянку, то можно сразу попасть на федеральную трассу, не выезжая в центр», — считает депутат.

Кроме того, депутат предложил организовать третью полосу движения на Коммунальном мосту, пожертвовав для этого одним из пешеходных тротуаров.

Напомним, концессионное соглашение по строительству Восточного обхода ещё не заключено. О строительстве нового моста через Чусовую говорят с 2015 года. На днях проект строительства Восточного обхода попал в список приоритетных дорожных объектов, которые построят на средства «Платона». Общая сумма финансирования составит 13 млрд руб.