Депутаты приняли соглашение о сотрудничестве с «Опорой России»

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Сегодня на пленарном заседании заксобрания при обсуждении проекта соглашения о сотрудничестве краевого парламента с общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России», которое вызвало бурное обсуждение депутатов, коммунист Владимир Корсун сказал о том, что государство сегодня «вспоминает о мелком и среднем бизнесе только когда нужной узнать, живой он или нет».

«В нынешних условиях в России сложился криминальный олигархический капитализм. Нашим олигархам компании мелкого и среднего бизнеса — как кость в горле. Поэтому мы хотим мелкому и среднему бизнесу помогать, но если это соглашение будет фиговым листком, прикрывающим нежелание государства что-то менять в отношениях с бизнесом, то мы против него. Но сегодня государство показывает, что вспоминает о среднем и мелком бизнесе, только когда нужно узнать, живой ли он, и содрать с кого-то очередную шкуру», — сказал депутат.

Депутат от эсеров Андрей Колесников посчитал, что заключение такого соглашения создаёт некий прецедент.

«И если оно ни на что не влияет, то зачем его заключать? А если влияет, то мы, выходит, обделяем другие общественные организации?», — сказал он.

Однако, несмотря на критические высказывания, соглашение о сотрудничестве было принято.