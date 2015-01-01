Врио губернаторов могут обязать отчитываться о своих доходах

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о предоставлении деклараций о доходах врио губернаторами.

Согласно документу, врио губернаторов должны будут предоставить сведения о своих доходах в течение 15 дней со дня назначения на должность. Кроме того, отчитаться придётся за супругов и несовершеннолетних детей, сообщает «Росбалт»

В тексте законопроекта уточняется, что предоставляться доходы будут за календарный год, предшествующий году назначения. Также они должны будут предоставить сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по состоянию на день назначения.

От этой обязанности будут освобождаться лишь врио губернаторов, которые до назначения на этот пост замещали должности, где действовали аналогичные требования.

Напомним, Максим Решетников был назначен врио губернатора Пермского края 7 февраля этого года сразу после того, как губернаторский покинул Виктор Басаргин.

Ранее Максим Решетников работал руководителем департамента экономической политики и развития Москвы.