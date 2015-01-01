Назначен новый руководитель краевого многофункционального центра

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Новым руководителем КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» стал Игорь Никитин.

Известно, что Игорь Никитин с 1998 по 2011 годы работал в разных производственных и коммерческих организациях в сфере информационных технологий Перми. С 2011 по 2016 годы занимал различные должности в региональных и федеральных государственных учреждениях. В последнее время работал начальником управления развития систем поддержки принятия управленческих решений Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Напомним, первый МФЦ открылся в Перми с 1 марта 2012 года. На сегодняшний день в регионе работает 53 филиала и 215 территориальных подразделений МФЦ.

«Новый компаньон»