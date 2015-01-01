ВТБ 24 переведёт часть клиентов в режим онлайн

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Сегодня, 16 марта, руководство ВТБ 24 на пресс-конференции заявило о том, что намерено оптимизировать работу пермских отделений.

При этом, как будет проходить оптимизация, в банке не комментируют, поясняя, что планируется вывести часть услуг в режим онлайн.

Таким образом, организация сократит часть издержек на обслуживании клиентов.

«Всё перевести в онлайн-формат разумеется не получится, и, безусловно, живое общение клиентов с сотрудниками банка сохранится. Нашей целью является тот формат работы, в котором сотрудники будут общаться с клиентами не по каким- либо сервисным операциям, а оказывать лишь консультативную помощь по конкретным банковским продуктам», — уточняет управляющий банка ВТБ24 в Пермском крае Светлана Щеголева.

Как поясняют в банке, филиальная сеть будет развиваться и оптимизироваться, исходя из плотности размещения отделений и потока клиентов.

Напомним, в 2016 году к программам онлайн-обслуживания этого банка подключились порядка 20 тыс. новых пользователей.





