ВТБ 24 за 2017 год планирует увеличить чистую прибыль на 40%

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Об этом на пресс-конференции по итогам работы банка за 2016 год заявила управляющий ВТБ 24 в Пермском крае Светлана Щеголева.

Столь амбициозные планы по увеличению чистой прибыли банк планирует реализовать за счёт основного драйвера — ипотечного кредитования, а также за счёт оптимизации расходов, роста выданных потребительских и инвестиционных кредитов.

«Существенное увеличение чистой прибыли банка при определённых условиях возможно, но стоит понимать что речь идёт не о прибыли от текущей деятельности. Это вопрос резервов банка относительно которых и рассчитывается прибыль, а при таком подходе её можно увеличить хоть на 200%, но это вряд ли добавит весу банку на рынке», — считает управляющий директор ООО «Инвестлэнд» Игорь Вагизов.

Также банк планирует увеличить на 15% кредитный портфель до 33 млрд руб., что возможно за счёт роста ипотечного кредитования, а также появления существенной кредитной активности субъектов малого бизнеса, которая начала повышаться с середины 2016 года.

С начала 2017 года в Пермском крае уже выдано инвестиционных кредитов на общую сумму 500 млн руб.

Напомним, чистая прибыль ВТБ 24 за 2016 год составила почти 800 млн руб. В 2015 году она была существенно ниже и составила 228,2 млн руб.

Общая прибыль по всем отделениям банка в России за 2016 год составила 43,1 млрд. руб.



