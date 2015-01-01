Татьяна Шестакова исключила из повестки свой законопроект о наказах избирателей

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Сегодня, 16 марта, на заседании Законодательного собрания Пермского края стало известно, что депутат Татьяна Шестакова решила исключить из повестки свой законопроект о наказах избирателей.

Основанием для этого послужило отрицательное заключение врио губернатора Максима Решетникова на законопроект.

Однако Шестакова планирует подать на рассмотрение этот законопроект позднее, когда будет разработан механизм подачи наказов жителями и контроль за их исполнением. Доработка законопроекта будет идти совместно с администрацией губернатора, добавила депутат.

Согласно тексту проекта, наказами считаются обращения жителей в адрес депутатов заксобрания, которые направлены на решение политических, социально-экономических и культурных проблем.



