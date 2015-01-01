Президент «ЛУКОЙЛа» и глава Пермского края встретились с трудовыми коллективами организаций группы «ЛУКОЙЛ»

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15 марта в Перми президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и глава Пермского края Максим Решетников провели встречу с трудовыми коллективами организаций группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, на которой присутствовало более 600 человек. Вагит Алекперов и Максим Решетников рассказали о текущей ситуации в регионе и нефтяной отрасли, планах компании, реализации совместных проектов, а также ответили на интересующие вопросы.

«ЛУКОЙЛ является стратегическим партнёром Пермского края, крупнейшим работодателем в регионе, обеспечивает занятость 40 тыс. человек. В рамках взаимодействия с компанией в регионе построены сотни социально-значимых объектов и возводятся новые, газифицированы десятки сёл, поддерживаются культурные и спортивные инициативы жителей региона. Мы также признательны «ЛУКОЙЛу» за глубокую интеграцию в проекты компании пермских производителей. «ЛУКОЙЛ» задаёт высокую планку качества производимой для него продукции, являясь надёжным заказчиком», — сказал в ходе встречи глава Пермского края Максим Решетников.

Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»:

— Традиционно «ЛУКОЙЛ», работая в Пермском крае, основывал свои производственные и социальные проекты на соглашении о сотрудничестве, которое подписано с регионом на ближайшие пять лет. И мы рассчитываем сохранить такой формат отношений. Надеюсь, что глава Прикамья поддержит нас в этом. В Пермском крае реализуется серьёзная программа по социальным инвестициям. Сейчас регион должен определиться, где, в какой сфере, наша поддержка была бы наиболее востребованной и эффективной.

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