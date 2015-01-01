В Березниках установлены новые границы опасной зоны

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В Березниках увеличены границы опасной зоны в районе панелей переходного периода бывшего первого рудника ПАО «Уралкалий».

Об этом стало известно на очередном заседании КЧС по итогам мониторинга горно-геологической обстановки, 15 марта.

Именно благодаря мониторингу горно-геологической обстановки в городе удалось определить, что наиболее опасным участком над шахтным полем бывшего первого рудника является район, находящийся над панелями переходного периода.

Три года назад эта зона была признана опасной, отгорожена от основной части Березников, чтобы обезопасить жителей от возникновения возможных трагедий и несчастных случаев.

По данным горного института Уральского отделения РАН и ОАО «Галургия» с 17 февраля установлены новые границы опасной зоны.

Так, в южной части она отодвинулась на чётную сторону улицы Котовского в районе самых быстрых оседаний с частичным выходом на долину водовыпуска из Нижне-Зырянского промышленного пруда.

В северной части опасного района панелей переходного периода граница перенесена на улицу Рудничная до примыкания с переулком Гастелло. На последнем участке ещё проживают люди в частном секторе и в многоэтажных домах. В остальной же части опасного района люди не проживают, так как здесь сегодня идут самые активные подземные подвижки.

Так в районе дома №31 по улице Котовского общее проседание земной поверхности вплотную приблизилось к 11 м. По данным на 7 марта, с начала февраля земля здесь осела более чем на 20 см.

В северной части опасной зоны у здания бывшей школы №26 скорости оседаний кратно меньше. Но тут находится последний четвёртый провал, в районе которого скорости оседания за минувший месяц составили 50-90 мм. Рядом, в юго-западной части опасной зоны. за минувший месяц было зарегистрировано два сейсмических события, которые связаны с процессами разрушения в слабо консолидированных породах. Для обоих удалось получить устойчивое определение координат эпицентров. Энергия составила 221 и 18 Дж.

Мобильной сейсмологической системой, развёрнутой учёными в южной части шахтного поля рудника БКПРУ-1 (район четвёртого ствола и п. Зырянка), ни одного события, ассоциируемого с процессами разрушения в горных породах на контролируемой территории, зарегистрировано не было.

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