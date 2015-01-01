Пермское УФАС завершило проверку деятельности ООО «Еврохим- Усольский калийный комбинат»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В ходе проверки предприятия ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», организованной Пермским УФАС России, нарушений в деятельности предприятия не выявлено.

Пермское УФАС России приняло решение о прекращении дела, возбужденного в отношении ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» по признакам нарушения статьи 11 закона «О защите конкуренции» в виде навязывания медицинских услуг по медицинскому осмотру водителей. Дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» как признаков административного правонарушения, так и самого факта нарушения антимонопольного законодательства.

По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»