Пермское УФАС завершило проверку деятельности ООО «Еврохим- Усольский калийный комбинат»
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В ходе проверки предприятия ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», организованной Пермским УФАС России, нарушений в деятельности предприятия не выявлено.
Пермское УФАС России приняло решение о прекращении дела, возбужденного в отношении ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» по признакам нарушения
По сообщению пресс-службы ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»
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