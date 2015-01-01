Воспитанники детских домов Пермского края получат шанс поиграть в футбол в Англии

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В четверг, 16 марта, в Перми состоится первый этап ежегодных всероссийских соревнований по футболу среди детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В этом году участие в нём примут участие девять команд в двух возрастных категориях.

Первыми на Урале сыграют в футбол команды из Пермского края и Тюменской области. Также в соревнованиях примут участие команды из Челябинской, Свердловской, Кировской областей, Республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Удмуртской Республики.

В Перми соревнования состоятся 16 марта в СК «Амкар» (Куйбышева, 95) с 12.00 до 14.00. После первого этапа игр команды-победители из каждого региона смогут принять участие в полуфинале, который пройдёт в начале апреля в Екатеринбурге. Победители второго этапа отправятся представлять Урал на финал соревнований в Сочи, где главным призом станет поездка в Лондон - в гости к знаменитому футбольному клубу «Арсенал».

Пётр Козловский, директор Пермского отделения компании «МегаФон»:

— Для многих ребят из детских домов Пермского края соревнования «Будущее зависит от тебя» стали любимым и долгожданным событием. Тем более, что команда из Очёра представляла Урал на всероссийском этапе в прошлом году и показала себя очень достойно. Успех нашей команды объясняется в первую очередь целеустремлённостью, искренностью и спортивным азартом, с которым сражаются за победу наши юные футболисты. Соревнования «Будущее зависит от тебя!» дают детям отличный стимул к ежедневным тренировкам, пропускать которые отказываются даже самые юные футболисты.

Всероссийские соревнования по футболу проводятся по инициативе компании «МегаФон», общественной организации «Российский Футбольный Союз», министерства спорта Российской Федерации, министерства образования и науки Российской Федерации, благотворительного фонда поддержки детских домов «Футбол — Детям».

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