Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 17 марта

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Дом для города. Второй в Перми муниципальный дом на ул. Баранчинской, 10 в Мотовилихинском районе планируется сдать раньше срока. Завершено возведение трёх секций, на четвёртой сейчас укладывают крышу, а в первой уже идут отделочные работы внутренних помещений.

Разговор районного масштаба. В call-центре города прошла прямая линия с главой Мотовилихинского района.

Изменим город вместе. Пермяки смогут сами решить, какие дворы, парки и скверы привести в порядок.

Ближе к народу. Городские партийные депутаты разработают новый формат работы с наказами избирателей.

За каждой фотографией — Победа. Пермяки присоединятся ко всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк» в пятый раз.

Будет удобно и красиво. В этом году в Перми обновят более 50 пешеходных участков улично-дорожной сети.

Готовимся к лету. Выдача сертификатов на отдых детей начнётся в апреле.

В ожидании открытия. В двух пермских школах заканчивается капремонт.

Мемы, космос и роботы. В Перми стартовали развлекательно-образовательные программы для подростков.

Дети повышенного риска. Каждому ребёнку нужен взрослый, которому он будет доверять.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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