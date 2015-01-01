Пермское УФАС привлечёт к ответственности авторов «голоса Путина»

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Пермское УФАС России завершило предварительную проверку и приняло решение о возбуждении дела по признакам нарушения закона «О рекламе» в отношении ООО «Альянс-Инвест» по факту использования в рекламном ролике «голоса Путина».

Напомним, в январе 2017 года между «Пермской радиовещательной компанией» (рекламораспространитель) и «Альянс-инвест» (рекламодатель) был заключен договор о трансляции ролика с использованием «голоса Путина» в эфире радиостанции «Болид ФМ».

Спорный ролик уже обсуждался на экспертном совете по рекламе. И совет пришел к выводу, что при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом президента РФ В.В. Путина, создаётся впечатление, что в данном ролике используется голос президента РФ, и что данный квест-рум одобряется президентом РФ.

Первое заседание по делу назначено на 23 марта.

Источник — пресс-служба Пермского УФАС России