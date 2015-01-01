Распределены гранты на проекты в сфере культуры Экспертные советы по проектным линиям «Возрождение исторической памяти», «Арт-резиденция» и «Пермская библиотека» закончили работу в первом квартале

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В начале марта состоялось заседание экспертного совета по реализации проектной линии «Возрождение исторической памяти Пермского края». Эта проектная линия краевого Министерства культуры, направленная на развитие историко-культурного потенциала Пермского края, существует с 2009 года.

Эксперты во главе с проректором Пермского государственного гуманитарного педагогического университета Андреем Белавиным поддержали пять проектов:

X фестиваль исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах» — проект Автономной некоммерческой организации «Историко-архивный музейный центр «РЕТРОспектива».

Фестиваль «Большие маневры» проходит ежегодно на территории архитектурно-этнографического музея Хохловка. Участниками фестиваля являются группы исторической реконструкции из Перми, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Челябинска, Екатеринбурга, Новоуральска, Шадринска, Ижевска, Оренбурга, Уфы, Самары, Томска, Новосибирска, Иркутска, Астаны, а также клубы реконструкторов и фольклорные коллективы Пермского края. Центральное событие фестиваля — реконструкция исторических сражений. Фестиваль пользуется постоянным внимаем зрителей, количество которых ежегодно увеличивается. В 2016 году фестиваль посетили более 6 тыс. человек.

Документальный фильм, посвящённый настоятелю Серафимо-Алексеевского скита Белогорского монастыря игумену Серафиму (Кузнецову) — проект Некоммерческого партнёрства «Пермский этноцентр».

В 2017 году исполняется 100 лет со дня освящения Крестовоздвиженского собора Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря и 120 лет со дня юридического оформления деятельности обители.

Первым настоятелем Серафимо-Алексеевского скита Белогорского монастыря стал уроженец Чердыни игумен Серафим (Кузнецов) (1873—1959) — яркий деятель Русской православной церкви.

В документальном фильме будет рассказано о прикамском периоде игумена Серафима, его участии в церковной и общественной жизни Прикамья, его отношениях с Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, участии в создании Марфо-Мариинской обители милосердия и переносе мощей Великой княгини в Иерусалим.

«Пермия — земля дальняя» — проект радиостанции «Эхо Перми».

Еженедельная радиопередача, посвящённая истории Пермского края. Автор проекта — доцент кафедры новейшей истории России историко-политологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат исторических наук Дмитрий Софьин.

«Грибушинские чтения. Кунгурский диалог» — проект Кунгурского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Международный социально-культурный форум «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог» проводится в Кунгуре с 1998 года с интервалом в два года. Форум носит имя Михаила Ивановича Грибушина (1832-1889), почётного гражданина Кунгура, купца первой гильдии, видного общественного деятеля и благотворителя. Очередной, XI форум «Грибушинские чтения» предполагается провести 20-22 апреля 2017 года.

В работе «Грибушинских чтений» планируется участие более 200 исследователей из многих регионов страны, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В рамках предстоящего форума предполагается провести пленарное заседание, организовать работу секций и круглых столов. По сложившейся традиции в программу форума будут включены презентации новинок историко-краеведческой литературы, мастер-классы, открытые лекции и творческие встречи, а также обширная экскурсионная программа.

Мемориально-информационный комплекс «История Архиерейского квартала» — проект православной религиозной организации «Архиерейское подворье крестового храма святителя Митрофана Воронежского».

Цель проекта — создание информационного комплекса по истории одного из важнейших исторических центров Перми — Архиерейского квартала (Кафедрального Спасо-Преображенского собора, Архиерейского дома и комплекса прилегающих построек).

Ещё две заявки — документальный фильм о протоирее Григории Ахидове, проект Мемориального комплекса политических репрессий, и проект Чайковского районного центра развития культуры «Сайгатка: Прошлое не прошло» — отправлены на доработку.

Экспертный совет программы «Пермская библиотека» во главе с директором Краевой детской библиотеки им. Льва Кузьмина Маргаритой Урих на своём первом в 2017 году заседании поддержал финансирование шести новых изданий.

Книга Натальи Скоморовской «Записки главного хранителя» написана музейным профессионалом высокого уровня. Помимо музейной истории, это уникальный опыт личного общения с художниками, исследователями, собирателями и коллекционерами, а также «выведение из тени» специфики музейной работы. Пермской государственная художественная галерея планирует издать книгу в год своего 95-летия.

«Тропинка» — сборник стихов доктора культурологии, профессора кафедры истории философии ПГНИУ Натальи Гашевой. Многие из поэтических произведений учёного и преподавателя, представителя видной пермской литературной династии посвящены родному городу: в них так или иначе отражена его история, культура, природа. Книгу планирует к публикации издательство «Титул».

Пермское отделение Союза писателей России получило одобрение двух своих изданий: очередного альманаха писателей Пермского края «Литературная Пермь», выпуск № 20-21, и сборника Анатолия Гребнева «Стихотворения. Поэмы».

Кроме того, одобрено издание книги стихов Владимира Кочнева, лауреата независимой премии «Дебют» в номинации «Поэзия» 2006 года и нескольких других литературных премий, и электронная версия пермского литературного журнала «Вещь» — проект издательства «Сенатор».

На доработку отправлен проект Мемориального комплекса политических репрессий — каталог «Общенациональное место памяти».

Одобрение экспертного совета программы «Арт-резиденция» получили спектакли, выставки, фестивали, киношкола и Лаборатория современного зрителя.

В ходе заседания экспертного совета, которое прошло в конце февраля, были рассмотрены 17 заявок. Эксперты во главе с ректором Пермского гуманитарного педагогического университета Андреем Колесниковым поддержали и рекомендовали министерству культуры финансирование 11 проектов.

Проект ООО «Герда Скай» V Фестиваль камнерезов направлен на развитие народно-художественных промыслов (резьба по камню), сохранение камнерезных традиций, привлечение зарубежных скульпторов для обмена опытом. Фестиваль проходит ежегодно в селе Красный Ясыл, известном центре резьбы по мягкому камню.

Проект театра «Большая Стирка» «Техника — молодёжи» — спектакль на основе материалов, опубликованных в журналах «Техника — молодёжи». Его тема — история страны, рассказанная через историю технических проектов.

Кукольный театр «Карабаска» получил грант на постановку спектакля «Солнышко и Снежные человечки» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Персональный выставочный проект Ярослава Пикулева «Актуальный Палех» — выставка художника родом из Перми, представляющего современное искусство Палеха, пройдёт в Пермской Арт-резиденции.

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник с «Грибушинскими чтениями» победил и в этом грантовом конкурсе. Судя по всему, кунгурский историко-краеведческий форум получит финансирование из двух источников.

Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского победил с проектом «Лаборатория современного зрителя. Молодёжь». Он направлен на работу с молодым поколением пермяков, школьниками старших классов и студентами вузов, которые получат возможность бесплатно посетить образовательные мероприятия с участием авторитетных пермских, российских и мировых экспертов в различных сферах искусства, а также принять участие в мастер-классах, семинарах, познакомиться с внутренней жизнью театра.

Ещё один проект оперного театра — «Театральный сквер — место встречи». В результате его реализации в сквере появится летний павильон «Место встречи» — многофункциональная площадка, созданная для развития общественной жизни и современной городской культуры, работающая по принципам совместного участия и сотворчества.

Дзержинская районная организация Всероссийского общества инвалидов победила с проектом выставки фоторабот людей с ограниченными возможностями «Моими глазами». В рамках проекта планируется провести обучение фотоделу людей с ограниченными возможностями здоровья (синдром Дауна), а затем организовать ряд фотосессий, в ходе которых участники проекта сделают фотопортреты своих мам, а профессиональные фотохудожники запечатлеют их за работой. Позже эти две картины соединятся на выставке.

Центральный выставочный зал Перми получил поддержку проекта ELEVATION: во время Дягилевского фестиваля здесь пройдёт выставка ведущих пермских живописцев и художников из Санкт-Петербурга, Твери, Кабардино-Балкарии, Германии, Нидерландов, Канады; в проект входят экскурсии, мастер-классы участников проекта, просветительские лекции, детские образовательные классы.

Идея проекта редакционно-издательского центра «Здравствуй» «Как слово наше отзовётся...» в том, чтобы провести в пермских домах-интернатах престарелых и инвалидов творческие встречи с писателями, журналистами, фотографами.

Киношкола «Doc. Урок» — способ создать новую форму культурного досуга для жителей муниципальных районов Пермского края посредством создания, просмотра и обсуждения документальных фильмов. Организатор — киноцентр «Пермкино».

Ещё одна заявка — «Творческий блокнот юного киномана» Ольги Ахмедзяновой — была направлена на доработку.