В свет вышел очередной номер журнала «Компаньон magazine»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Полистать

Про Елену Андрееву говорят всякое. Чего только про неё не говорят! О том, что она по поводу всего этого думает и главное — что и ради чего она делает, читайте в интервью героини обложки «Компаньон magazine», генерального директора телекомпании «ВЕТТА» «Сейчас» и «потом» Елены Андреевой.

Краеведение является одной из излюбленных наших тем. Профессор Георгий Чагин — гуру краеведения. Судьба брошенной территории — познавательная беседа с Георгием Николаевичем о прошлом и настоящем земли некогда известной как Пермь Великая, а также о её обитателях.

Имя композитора и пианиста Антона Батагова известно в среде пермских знатоков и любителей музыки. В мае он в очередной раз примет участие в Дягилевском фестивале и выступит с премьерой своего нового фортепианного цикла. Наш разговор с Батаговым выходит за рамки привычного, он о терпимости и её возможных границах в разных сферах жизни человека. «Любая борьба с врагами приносит пользу, только если мы боремся с врагами внутри себя», убеждён музыкант.

2017 год богат на знаменательные даты. Пока все вокруг обсуждают 100-летие революции и проводят исторические параллели, «Компаньон magazine» решил напомнить о другом событии, которое кардинальным образом изменило жизнь Перми. 7 ноября исполнится 95 лет со дня открытия Пермской художественной галереи. В честь этого мы подготовили серию историй о вещах, которые хранятся в стенах кафедрального собора. Первая из них — Тайна запечатлённых ликов, достойна того, чтобы быть изложенной в детективном рассказе.

Записки путешественника Сергея Аверьянова продолжают тему Урала. Как и наши давние предки, постоянный автор журнала верит — там, наверху существует чудесная страна, не предназначенная для людей. Именно о ней его повествование Верхний мир Урала.

Место, о котором пишет Юлия Баталина, самое что ни на есть обитаемое. Хотя 30 лет назад этого государства ещё не существовало, теперь оно самое динамично развивающееся в Евросоюзе и который год демонстрирует рекордные темпы роста ВВП. Упоённая самостоятельностью — такая она страна Словакия.

Компетентным экспертом в сфере туризма является компания «Финист Трэвел». Вот уже 20 лет она работает на этом рынке и предоставляет полный комплекс услуг высокого уровня для отдыха, путешествий и командировок.

Историей об известной семье пермских художников Обориных мы продолжаем рубрику «Мастерство». Три «О». Галина Оборина — первая часть трилогии.

Если вас интересует, как хобби превращается в своё дело, прочтите материал Кукольных дел мастер об Анне Зуевой.

Подробности о процессе более сложном — метаморфозах современного художника — в интервью «В маске я перерождаюсь и перестаю быть Сашей Фроловой». Её творения можно увидеть в музее ПерММ на выставке Paradizarium.

Семён Ваксман, геолог и поэт, специально для «Компаньон magazine» написал рассказ о своём коллеге Викторе Хурсике. Синева — это не просто текст о Великом Хурсе, это увлекательное повествование о палеонтологии, минералогии и изобразительном искусстве, и как это всё связано между собой.

Познавайте себя, мир и оставайтесь с нами,

Ваш «Компаньон magazine»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться