Пермская пресса снова готовится сделать свой «Выбор»

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Ведущие краевые СМИ в очередной раз объединились с целью проведения собственной премии. Как известно, впервые мероприятие под названием «Выбор пермской прессы» состоялось в апреле 2007 года. Тогда несколько редакций коллективными усилиями сумели сформировать список своих героев — людей и компаний, чья деятельность оказалась наиболее заметной по итогам предыдущего года. Победителям из разных сфер общественной и деловой жизни в торжественной обстановке были вручены призы и дипломы. В прошлом году эта премия была возрождена.

Фото: Константин Долгановский

Премия «Выбор прессы» призвана отметить наиболее значимые с точки зрения СМИ события, персоны и компании Пермского края по итогам минувшего года. Её основными задачами являются:

— продвижение значимых для журналистского сообщества ценностей;

— повышение общественного статуса журналистов;

— развитие и укрепление связей между редакционными коллективами пермских СМИ, объединение и сплочение профессионального журналистского сообщества;

— поиск новых форм взаимодействия СМИ, общества и власти;

— выявление людей и организаций, являющихся лидерами внимания со стороны СМИ.

Определение победителей проходит по номинациям, количество, название и содержание которых формируют учредители. При этом имена и названия претендентов вносятся из числа героев сюжетов, статей, репортажей, заметок, интервью.

Организаторы формируют списки номинаций и номинантов из полученных предложений, после чего учредители проводят обсуждение и последующее мягкое рейтинговое голосование, в процессе которого утверждаются как номинации, так и номинанты и победители.

Помимо учредителей правом выдвижения номинантов обладает любое официально зарегистрированное на территории Пермского края СМИ, а также Общественная палата Пермского края.

Торжественная церемония вручения премии «Выбор прессы — 2016» пройдёт 21 марта в Органном зале Пермской краевой филармонии.

Учредителями премии «Выбор прессы — 2016» выступили 23 ведущих пермских СМИ, в их числе:

— газеты: «АиФ-Прикамье», «Аргументы недели», «Бизнес-класс», «Деловой интерес», «Звезда», «Коммерсантъ. Прикамье», «Комсомольская правда. Пермь», «МК в Перми», «Новый компаньон», «Пятница», «Российская газета. Пермь»;

— телекомпании: ГТРК «Пермь», «Рифей-Пермь», ВЕТТА, «УралИнформ ТВ», «РБК. Пермь»;

— интернет-СМИ: Properm.ru, Zvzda.ru, Chitaitext.ru, Ura.ru, Federalpress.ru;

— радио «Эхо Перми»;

— журнал «Компаньон magazine».

Организаторами премии выступили Общественная палата Пермского края и Пермская краевая организация Союза журналистов России при поддержке администрации губернатора.

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