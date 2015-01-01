Руслан Садченко переведён из СИЗО под домашний арест

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Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Руслана Садченко и смягчил бывшему чиновнику меру пресечения свободы с СИЗО на домашний арест.

Напомним, ранее, 1 марта, бывшему замминистра физической культуры и спорта Пермского края Руслану Садченко отказали в замене меры пресечения содержания под стражей.

Дело в том, что подозреваемый в хищении особой крупной суммы денег при реконструкции стадиона «Динамо» подал ходатайство об освобождении его из-под стражи, не дожидаясь истечения срока предварительного заключения, который заканчивается 20 марта. Однако сразу два пермских суда ответили ему отказом.

Садченко был задержан 22 июля 2016 года. В рамках этого же уголовного дела 4 октября 2016 года силовики задержали бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха, которого подозревают в превышении служебных полномочий при выполнении госконтракта по замене покрытий футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Динамо».

«Новый компаньон»