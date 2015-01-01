На «Протон-ПМ» прошло контрольно-технологическое испытание РД-276

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Сегодня, 14 марта, в присутствии врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и исполнительного директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского прошло контрольно-технологическое испытание жидкостного ракетного двигателя РД-276. Двигатель предназначен для использования в первой ступени ракеты-носителя тяжёлого класса «Протон-М».

«Достижения прикамских инженеров — это, действительно, повод для гордости не только в пределах региона, но и всей страны. Продукция «Протон-ПМ» заслужила высокую оценку на федеральном уровне. С помощью российских ракет-носителей «Протон-М» с пермскими двигателями были выведены основные модули Международной космической станции, спутники системы «ГЛОНАСС», пилотируемые орбитальные станции «Салют» и «Мир». Безусловно, со стороны краевых властей будем всесторонне поддерживать производство для дальнейшего развития», — подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников.

Отметим, контрольно-технологическое испытание двигателя РД-276 проведено с целью подтверждения основных характеристик двигателя. Отличительной особенностью пермского двигателя является коэффициент его надёжности — 0,998, что является мировым рекордом в классе мощных жидкостных ракетных двигателей.

Источник — администрация губернатора Пермского края