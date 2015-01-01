В марте обновится состав общественного совета при краевом минздраве

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Состав общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края обновится до конца марта. Об этом раассказал председатель и учредитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев. В беседе с «Новым компаньоном» он также не стал отрицать, что может стать председателем совета второй раз.

Жебелев подвёл итоги работы в совете на своей странице в фейсбуке. «Твёрдо убежден, что это был лучший состав общественного совета из всех возможных. Не считая председателя разве что. Думаю, это случайно получилось. И где-то там, в параллельных вселенных, безусловно, есть более независимые, профессиональные и трудолюбивые члены совета. А у нас, на данную минуту, когда подобные консультативные органы только-только родились — вот такие лучшие. Для меня честь быть знакомым с каждым из них», — написал Жебелев о составе совета.

Кроме Дмитрия Жебелева в совет сейчас входят ещё 11 человек. Среди них учредитель член Общественной палаты Пермского края и заместитель директора филиала «Удмуртского государственный университета» в Кудымкаре по науке и связям с общественностью Светлана Аристова, представитель общественного совета при ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница №2 «Институт сердца» Роберт Вагин, эксперт фонда «ГРАНИ» Татьяна Грищукова, председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Перми Евгений Зубков, председатель Пермской краевой общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, кандидат исторических наук Аркадий Константинов, советник президента Пермской торгово-промышленной палаты Павел Новосёлов, представитель общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом Татьяна Романовская, президент некоммерческого партнерства «Фармацевты Прикамья» Елена Рудометова, председатель пермского регионального отделения Российской медицинской ассоциации и заслуженный врач РФ Борис Светлаков и председатель пермской краевой общественной организации «Ассоциация медиаторов Пермского края» Анна Хавкина.

Делегировать своих представителей в совет могут общественные организации, предприятия, краевой минздрав и общественная палата.

Согласно публичным отчётам, среди основных достижений совета — выделение из регионального бюджета дополнительно более 150 млн руб. на лекарственное обеспечение детей и взрослых с 2017 года. При участии совета было открыто первое в Пермском крае детское паллиативное отделение, в котором сейчас ежегодно получают помощь более 100 детей с неизлечимыми заболеваниями.

Кроме того, весной должно открыться новое детское отделение краевой психиатрической больницы, которое сможет принимать более 300 маленьких пациентов в год. Средства на его капитальный ремонт выделялись из бюджета во взаимодействии с советом, а проект отделения был оплачен неравнодушными пермяками в рамках затеи «Дедморозим».

За время своей работы члены совета также привлекли для развития здравоохранения Пермского края более 30 млн руб. благотворительных средств. Прежде всего, они направлены на развитие в регионе донорства костного мозга, которое является последним шансом при спасении жизни людей с онкологическими, иммунологическими и другими тяжёлыми заболеваниями.