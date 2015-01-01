Новым директором Центра по реализации проектов в сфере культуры стала Ольга Кузьмина Продолжаются кадровые перестановки в краевом минкульте

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С сегодняшнего дня в КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодёжной политики» — «дочке» краевого минкульта — новый директор. Вместо уволенной с 9 марта Елены Хаткевич учреждение возглавила Ольга Кузьмина, до недавнего времени работавшая в качестве юриста в Пермской краевой филармонии.

Вместе с Еленой Хаткевич учреждение покинули её заместитель Елена Шаркунова и юрист Ирина Нисова.

Нового директор коллективу «Центра» представила министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. При этом она заметила, что, возможно, в скором будущем учреждение изменит статус — вместо автономного станет казённым.