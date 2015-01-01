На компенсации уволенным чиновникам выделят 23 млн рублей

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Краевые власти планируют направить на компенсационные выплаты 23, 7 млн руб. бывшим членам краевого правительства, которые не вошли в новый состав кабмина в ходе реформы, проведённой экс-губернатор Пермского края Виктором Басаргиным. Об этом сегодня на заседании инфраструктурного комитета заксобрания сообщила первый вице-премьер Ольга Антипина, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам Ольги Антипиной, средства на компенсацию будут выделены из средств, неизрасходованных в 2016 году.

Напомним, среди тех, кто не вошёл в состав правительства в январе 2017 года, значатся бывший вице-премьер Олег Демченко, экс-глава минфина Ольга Антипина (позднее назначенная первым вице-премьером), министр сельского хозяйства Иван Огородов, глава краевого минкульта Игорь Гладнев и министр экономического развития Леонид Морозов.