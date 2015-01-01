В Прикамье будет создаваться центр профессионального обмена опытом для инвалидов Задача — максимальное трудоустройство и социальная адаптация

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Сегодня, 14 марта в Перми состоялось заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края, на котором обсуждались вопросы доступности для людей с ограниченными возможностями объектов социальной сферы, их профессионального образования и дальнейшего трудоустройства, социальной интеграции через культуру и искусство.

Открывая совещание, глава региона Максим Решетников привёл такие данные: в регионе созданы условия для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями, однако показатель доступности социальных учреждений для инвалидов составляет пока 45%. В 2017 году за счёт финансирования мероприятий по доступной среде этот показатель должен быть доведён до 50%.

Краевому правительству поставлена задача развития механизмов, способствующих трудоустройству людей с ограниченными возможностями, усиления работы с выпускниками учебных заведений профессионального обучения и образования.

Максим Решетников, врио губернатора Пермского края:

— Трудовую деятельность ведут только 20% инвалидов и этот показатель ниже, чем в среднем по России — 25,3%. Поэтому задача Агентства по занятости населения — работать с такими людьми в индивидуальном порядке, не допускать того, чтобы люди замкнулись в себе и сидели дома. Прошу активизировать работу по созданию условий для полноценной и достойной жизни инвалидов, чтобы они могли работать, реализовывать свои знания и таланты. Для этого необходимо адаптировать имеющиеся лучшие практики и наработки других регионов.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что Прикамье значительно продвинулось в вопросе вовлечения детей с особыми потребностями в образовательный процесс. Сегодня среднее общее образование в крае получают почти 20 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и чуть более 5 тыс. детей-инвалидов. Родители «особенных» детей могут выбрать любую образовательную программу: специальные школы, специальные классы в обычных школах, инклюзивное образование, дистанционные формы обучения. Достаточно развито и профессиональное обучение. На сегодня 2,3 тыс. инвалидов и людей с ограниченными возможностями учатся в техникумах и колледжах. На их выбор — 57 специальностей и профессий.

Также на Совете обсудили вопрос социальной интеграции людей с особенностями развития через культуру и искусство.

Максим Решетников:

— Жители Прикамья с ограниченными возможностями должны не только учиться и работать наравне со всеми, но и отдыхать, приобщаться к культуре, развивать свой творческий потенциал. Поэтому задача краевого Минкульта совместно с общественными организациями, представляющими интересы инвалидов, продолжить развивать безбарьерную среду в учреждениях культуры. Кроме того, считаю необходимым больше внимания уделить не только физической, но и информационной доступности музеев и театров. В том числе, с использованием интернета, видеотрансляций.

По итогам заседания Минобрнауки должно проработать вопрос организации центра профессионального обмена опытом для инвалидов на базе одного из колледжей Перми, а также с учетом предложений членов Совета по делам инвалидов расширить для людей с ограниченными возможностями перечень профессий, чтобы они отвечали современным запросам рынка труда. Минсвязи — проработать вопрос по дистанционному обучению инвалидов, Минпрому, Агентству по занятости населения и Минкульту — проработать вопрос организации и проведения мероприятий, на которых люди с ограниченными возможностями здоровья могли бы реализовывать продукцию, изготовленную своими руками.

Повторное заседание совета по делам инвалидов при губернаторе Пермского края пройдет через три месяца.