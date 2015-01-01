«Уралкалий» намерен сохранить свою долю рынка

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В ходе телефонной конференции для инвесторов генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов отметил, что текущие мощности компании составляют 13,1 млн тонн хлористого калия в год. Эта цифра дана с учётом реализуемых проектов компании по расшивке мощностей на «Березники-4» и других рудниках, пишет «Интерфакс».

Дмитрий Осипов подчеркнул, что «компания заинтересована в сохранении своей доли рынка».

Напомним, по данным отчётности за 2016 год «Уралкалий» продал 11 млн тонн хлоркалия при объёме производства 10,8 млн тонн. Объём мирового рынка в прошлом году составил 61 млн тонн.

В 2017 году ожидается, что мировой спрос вырастет до 62-63 млн тонн хлористого калия.

Менеджмент «Уралкалия» пока воздерживается от комментариев относительно перспектив заключения контрактов с основными импортёрами — Индией и Китаем — в связи с ведущимися переговорами. Поставки по действующему контракту с Индией завершатся в первой половине второго квартала.

«Новый компаньон»