В Прикамье из-за срыва контракта по уборке улиц жители вышли на митинг

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В Соликамске 13 марта прошёл митинг против плохой очистки и содержания дорог. Более 20 неравнодушных горожан после четырёх часов дня собрались на главном городском перекрёстке улиц 20 лет Победы и Революции с лозунгами «Платим налоги, а где дороги!», «Из кабинетного окна жизнь живая не видна!».

По словам одного из участников Ольги Дудиной, место и время митинга были выбраны не случайно. Конец дня и проезжающие по центральным улицам соликамцы поддерживали митингующих.

По словам другой участницы протестной акции Антонины Васильевой, городские власти напрочь забыли о необходимости вывоза снега и очистки с городских улиц и тротуаров.

«Во многих районах Соликамска можно только проползти. На придомовых территориях вообще снег не чистится»,— говорит она.

По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Ильи Кузьмина, на днях соликамцы направили запрос на имя главы Соликамска Алексея Федотова и в краевое министерство ЖКХ и просят разобраться в сложившейся ситуации с уборкой снега.

Как выяснилось, патовая ситуация с уборкой снега в Соликамске сложилась в связи с тем, что недавно соликамская администрация подыскала новых подрядчиков: ИП Петухов и ООО «Вектор».

По словам начальника управления благоустройства администрации Соликамска Николая Чуклинова, допподрядчиков удалось привлечь только за счёт того, что администрация города сэкономила деньги на содержании дорог при проведении предыдущего аукциона.

Напомним, прежний подрядчик — «ПМК-11» — уборкой снега в Соликамске не занимается, так как заявил о том, что ему не хватает мощностей для уборки всех улиц, несмотря на то, что организация заключила с администрацией города контракт.

Возможно, в скором будущем контракт с ним будет расторгнут.

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