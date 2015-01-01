ПЗСП подскажет, как не бросать деньги на ветер

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ПЗСП проведёт семинар для застройщиков по энергоэффективным оконным конструкциям.

17 марта в бизнес-центре «Грин Плаза» (ул. Куйбышева, 95б) состоится семинар «Окна, которые экономят энергию и деньги».

Организатором семинара выступает АО «ПЗСП». Мероприятие адресовано застройщикам многоквартирного и частного жилья, проектировщикам и дилерам окон ПВХ.

Перед участниками выступят представители компаний с мировым именем. Это — компания Schüco, один из основоположников оконных систем ПВХ, и компания Guardian. Технический консультант Schüco Станислав Французов (Москва) и менеджер по архитектурным проектам Guardian Ирина Валеева (Рязань) расскажут о применении профиля ПВХ и энергоэффективного стекла для достижения максимальной экономии.

Состав участников семинара не случаен. Так, с представительством компании Schüco АО «ПЗСП» сотрудничает уже пять лет. И является единственным обработчиком профиля Schüco в Пермском крае. Как поясняют в отделе маркетинга, стать таким партнёром непросто — немецкая компания щепетильно отбирает для сотрудничества именно те предприятия, которые продвигают светопрозрачные конструкции ПВХ с повышенными энергоэффективными свойствами. А что касается компании Guardian, то завод ПЗСП вошёл в десятку её партнёров по России по направлению «архитектурное остекление». Эта компания производит не только обычное стёкло для окон ПВХ, но и солнцезащитное, энергосберегающее и мультифункциональное.

Мероприятие состоится в конференц-холле бизнес-центра «Грин Плаза» на 18 этаже, с 10.00 до 15.00. Регистрация по телефону 8 (800) 300-7977 и на сайте permzsp.timepad.ru/events/.

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