Выручка «Уралкалия» за 2016 год снизилась на 27%

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ПАО «Уралкалий» 13 марта опубликовало финансовую отчётность за 2016 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, проаудированную ЗАО «Делойт и Туш СНГ» и утверждённую советом директоров.

По итогам прошлого года, выручка организации, по сравнению с 2015 годом, снизилась на 27% и составила $2 млрд 278 млн. Чистая выручка снизилась на 30% ($1 млрд 851 млн), EBITDA — на 38% ($1 млрд 183 млн). Рентабельность по EBITDA составила 64%.

Чистая прибыль достигла $1 млрд 427 млн. Средняя экспортная цена хлористого калия на условиях FCA снизилась на 30% до $172 за тонну. Денежная себестоимость реализованной продукции выросла на 6% ($35 за тонну).

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Сложная конъюнктура, наблюдавшаяся на мировом калийном рынке в первой половине 2016 года, во многом определила его основные тенденции в этом году. Основные операционные показатели «Уралкалия» по итогам 2016 года являются объективным отражением этой ситуации, в которой компания подтвердила статус дисциплинированного и клиентоориентированного производителя. Несмотря на сложную конъюнктуру рынка в прошлом году, мы убеждены в том, что в долгосрочной перспективе фундаментальные характеристики калийной отрасли будут устойчивыми. Мы по-прежнему готовы удовлетворять потребительский спрос и сохранять лидирующие позиции на ключевых рынках сбыта.

Напомним, объём производства «Уралкалия» за прошлый год снизился на 5% и составил 10,8 млн тонн хлористого калия. В связи с этим снизился и объём продаж (на 2%) и составил 11 млн тонн.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»