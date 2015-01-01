Максим Решетников провёл рабочую встречу с руководителем краевого управления ФНС

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В пятницу, 10 марта, глава Прикамья Максим Решетников обсудил с руководителем управления ФНС России по Пермскому краю Лидией Струговой вопросы налоговой политики региона. Руководитель управления проинформировала губернатора о поступлении налогов в бюджетную систему РФ и региональный бюджет в 2016 году.

Всего в прошлом году в консолидированный бюджет Пермского края поступило 86 млрд 215,9 млн руб. (по сравнению с 2015 годом, рост произошёл на 10,9% — дополнительно поступило 8 млрд 453,8 млн руб.). Доходы консолидированного бюджета Пермского края сформированы, в основном, за счёт налога на доходы физических лиц ( 34% в общем объёме), налога на прибыль организаций (28%), акцизов (17,7%), имущественных налогов (15,1%).

Губернатор Максим Решетников обратил внимание Лидии Струговой на решение ряда ключевых вопросов, которые находятся в компетенции управления.

«Необходимо повысить эффективность налогового администрирования в Пермском крае, предпринимать меры по дальнейшему снижению налоговой задолженности», — подчеркнул он.

В ходе встречи Лидия Стругова сообщила главе региона о мероприятиях, направленных на обеспечение налоговых поступлений в бюджет, о работе в рамках действующих соглашений по администрированию имущественных налогов с физических лиц, а также задачах, стоящих перед налоговыми органами Прикамья.

Источник — администрация губернатора Пермского края