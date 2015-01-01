Глава региона поручил разработать программу комплексного благоустройства и развития Кудымкара

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Сегодня, 13 марта, глава региона Максим Решетников провёл аппаратное совещание с руководителями исполнительных органов государственной власти Пермского края.

По итогам поездки в Кудымкаре губернатор поручил первому заместителю председателя правительства Роману Кокшарову разработать программу комплексного благоустройства и развития территории, в рамках подготовки к 80-летию Кудымкара, которое состоится в июле следующего года.

В ближайшее время для разработки программы Роман Кокшаров с рабочей поездкой отправится в Кудымкар, где проведёт заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия административного центра Коми-Пермяцкого округа.

Кром того, на аппаратном совещании губернатор дал указание главам министерств, в чьём ведении находятся объекты социальной инфраструктуры, раз в две недели проводить проверки безопасности доступа населения к этим объектам. Чистка лестниц и тротуаров от наледи поможет избежать травм при посещении социальных объектов.

Напомним, в пятницу, 10 марта, глава региона поставил перед городскими властями задачу — ускорить работу по благоустройству тротуаров. В ближайшее время они отчитаются о том, как организована расчистка тротуаров и особенно подъездных путей к социальным объектам Перми: больницам, школам, детсадам.

Источник — администрация губернатора Пермского края