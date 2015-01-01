Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 14 марта

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Рапсодия в победном стиле. В Перми в седьмой раз состоялся музыкальный фестиваль Дениса Мацуева.

Братья по долгостроям. Пермские обманутые дольщики вышли на пикет и автопробеги.

Как я была Ждуном. Личный опыт проведения одиночного пикета от Анастасии Кожевниковой.

Имитация оргазма. Как отличить полезный проект от «симуляции бурной деятельности»? Мнение Евгения Сапиро.

Врачи попали под взыскание. Прокуратура просит минздрав разобраться с декларациями соликамских главврачей.

Огласите весь список. Экспертов в судах о возврате ЗиД стадиона «Дзержинец» и площадки №3 попросили представить трудовые книжки.

Опережая время. В модернизацию пермских «Минеральных удобрений» за 2012—2017 годы вложено более 4,2 млрд рублей.

Заёмщики под микроскопом. Вероятность одобрения кредитной заявки в зависимости от банка колеблется в разы.

Юлия Богушевская: Социальный франчайзинг — новая волна. Генеральный директор ООО «Франчайзинг- Интеллект» рассказала о новых трендах на рынке франчайзинга.

Третьим будешь? Подготовка к строительству нового моста через Каму в Перми вышла на очередной этап.

Замедленное падение. Цены на жилую недвижимость Перми продолжают медленно снижаться — в основном за счёт вторичного жилья, а первичное постепенно дорожает.

«Война памятей» в городском пространстве. В историческом сознании нашего общества наметился явный тектонический сдвиг — мнение философа Алексея Каменских.

И тётушки кровавые в глазах. Пермский ТЮЗ продолжает линию инсценировок русской классической прозы.

В Африку гулять. В галерее «Уникум» открылась выставка скульпторов-керамистов Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой.

Платёжеспособные женщины. В Галерее туфельки показывают деньги с изображениями великих женщин.

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