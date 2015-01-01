В Пермском краеведческом музее реставрируют карту земель Строгановых

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В Пермском краеведческом музее восстанавливают уникальный документ XIX века — карту на земли, пожалованные фамилии господ Строгановых.

Карта составлялась для нужд разграничения государственных (казённых) земель и частных владений. Интересна она, прежде всего, тем, что в ней есть сведения о собственниках земель на середину XIX века и данные о пожалованных землях Строгановым по грамотам 16-18 веков. Предположительно, карта поступила в музей в период 1920-е-1930-е годов. Источник неизвестен.

Карта создавалась вручную при помощи пера, туши и акварели. До реставраторов она дошла в руинированном состоянии: за почти две сотни лет бумага пожелтела, загрязнилась и стала очень хрупкой. Так как она складывалась в несколько раз, поэтому со временем распалась на отдельные части.

В связи с чем некоторые фрагменты были утрачены, на краях остались многочисленные разрывы и изломы. Во время реставрации она была очищена, промыта. Сейчас восстанавливаются утраченные фрагменты.

«Новый компаньон»