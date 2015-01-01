Пермский театр оперы и балета объявил о наборе волонтёров для Международного Дягилевского фестиваля

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Пермский театр оперы и балета начал набор волонтёров на Международный Дягилевский фестиваль.

Приглашаются все влюблённые в музыку, балет или оперу и желающие соприкоснуться с этими прекрасными видами искусства.

Волонтёры будут задействованы не только в период проведения фестиваля, но и его организации.

Со слов организаторов, основной период, когда будут задействованы волонтёры: с 10 по 26 мая.

Они будут оказывать помощь в организации встреч, проводов, при сопровождении участников и гостей, которые съедутся на фестиваль из разных стран мира, а также будут выполнять различные поручения.

Основные требования: пунктуальнось и ответственность, а также возраст не младше 18 лет, готовность исполнять поручения как в течение дня, так и ночью. Также приветствуется владение иностранным языком.

Резюме (желательно с фотографией) с указанием свободного времени можно присылать на sasha.domracheva@gmail.com.

Приём заявок продлится до 20 апреля.

Напомним, в этом году Международный Дягилевский фестиваль пройдёт в Пермском театре оперы и балета с 14 по 25 мая 2017 года.

«Новый компаньон»