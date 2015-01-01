«Единая Россия» запустит мониторинг оптимизации школ в регионах

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В ходе мониторинга в рамках партийного проекта «Модернизация образования» будут проведены общественные обсуждения, которые позволят выявить целесообразность оптимизации школ в том или ином регионе

Партия «Единая Россия» в конце марта запустит мониторинг, который позволит выявить целесообразность оптимизации школ в том или ином регионе. Об этом 10 марта заявила координатор партийного проекта «Единой России» «Модернизация образования», депутат Госдумы РФ Валентина Миронова.

Миронова подчеркнула, что партия выступает против необоснованного закрытия школ и детских садов в регионах.

«Начиная с 27 марта, на протяжении года мы будем проводить ежемесячный мониторинг ситуации в регионах. В частности, мы намерены организовать цикл «круглых» столов, к участию в которых привлечём экспертов, педагогов и родителей. В каждом регионе мы будем детально уточнять насколько актуальна оптимизация общеобразовательных учреждений в каждом конкретном случае», — заявила координатор партпроекта.

«Во время региональной недели депутаты получат информацию из своих регионов, а к середине апреля, завершив мониторинг, мы увидим полную картину. И в дальнейшем будем отслеживать ситуацию. Кроме того, на федеральном уровне пройдёт «круглый» стол с представителями министерства образования и науки, на котором также будут обсуждаться эти вопросы», — добавила она.

Миронова напомнила, что в ст.22-ФЗ 273 «Об образовании в РФ» сказано, что решение о ликвидации или реорганизации школы допускается только на основании заключения комиссии после оценки последствий данного решения.

«Только когда комиссия представит результаты, можно будет говорить о дальнейших действиях по реорганизации школы. И обязательно нужно знать мнение жителей сельского поселения по этому вопросу. Партийный проект «Модернизация образования» будет осуществлять контроль за ходом оптимизации малокомплектных школ в сельской местности», — отметила Миронова.

Ранее в СМИ сообщалось, что в рамках оптимизации школ в регионах, которая проходит в соответствии с распоряжением правительства России от 30 апреля 2014 года «О плане мероприятия изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки до 2018 года», до 2018 года планируется закрытие 3 тыс. 639 школ и детских садов в сёлах.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия»:

— Оптимизация школ, которая сейчас проводится в регионах, требует грамотного подхода и общественного обсуждения. В Перми в последние годы уже сложилась практика публичного обсуждения реорганизации образовательных учреждений с привлечением депутатов, избранных от территории, управляющих советов родителей и общественности. Образование всегда являлось для нас важным приоритетом в работе. В 2017 году в Перми начинаются работы по возведению новых корпусов школ в Свердловском и Дзержинском районах города. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство ещё двух школ, в том числе школы в Новых Лядах. После капитального ремонта 1 сентября откроются школы в Кировском и Мотовилихинском районах. Кроме того, планируется открытие детских садов на улицах Чернышевского и Машинистов на 120 и 360 мест соответственно. Также после капремонта дошкольников примет третий корпус детского сада №409. Запланировано открытие трёх больших, современных спортивных площадок. Однако во многих регионах России оптимизация школ вызвала бурные обсуждения. Поэтому считаю необходимым «Единой России» взять под свой контроль данный процесс и не допустить необоснованного закрытия школ и детских садов в регионах. На мой взгляд, решение о проведении ежемесячных мониторингов ситуации в субъектах РФ правильное — это только усилит наш открытый подход. Мы должны полностью понять и оценить целесообразность объединения или закрытия школ в каждом конкретном случае.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края