Дольщики пермских «долгостроев» провели митинг и автопробеги «Платим за воздух!»

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Фото: Константин Долгановский

11 марта в Перми состоялось сразу несколько протестных акций обманутых дольщиков «долгостроев», возводимых в Перми и Пермском районе — два автопробега и митинг.

В протестных акциях приняли участие более 350 человек, в том числе владельцы квартир в строящихся домах на ул. Окулова 61, ул. Толмачёва 15, ул. Докучаева 48, ул. Декабристов 97,ул. Кедровая 18,20ь (с.Култаево), дольщики Первого Пермского микрорайона, на ул. Щербакова 43 и ул. Теплогорской 20, 22. К ним также присоединились жители домов в с. Усть-Качка, лишившиеся возможности приватизировать жильё.

Также в митинге участвовали сотрудники «Свинокомплекса Пермский» из посёлка Майский.

Митинг прошёл на городской эспланаде у памятника «Героям фронта и тыла», а автопробеги охватили часть центра города.

По словам активистов, уникальность нынешних акций заключалась в том, что участвовали в них дольщики нескольких проблемных домов.

«Ранее мы проводили уже митинги, три автопробега и одиночные пикеты, но, как правило, в них участвовали дольщики только одного «долгостроя». Теперь мы поняли, что для решения наших проблем необходимо объединиться», — считает активистка Наталья Трушникова.





