АИЖК передаст 3,64 га в Перми ЖСК «Политехник»

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АИЖК передаст участок площадью 3,64 га ЖСК «Политехник», где в будущем планируется построить 19 индивидуальных жилых домов для сотрудников «Пермского национального исследовательского политехнического университета».

Участок расположен в Перми на правом берегу Камы в 8,2 км от центра.

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м в этом районе составляет 49,9 тыс. руб., тогда как члены кооператива смогут рассчитывать на сумму в 31 тыс. 660 руб., что на 36,6% ниже рыночной.

«Новый компаньон»