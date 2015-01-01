«СВЕЗА Уральский» увеличил экспорт продукции на 25%

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Комбинат «СВЕЗА Уральский», входящий в состав группы «СВЕЗА», составил бухгалтерскую отчётность за 2016 год.

Налоговые отчисления предприятия в федеральный бюджет по итогам года составили 255 млн руб., в региональный — 34 млн руб. Общая сумма выплат достигла 572,5 млн руб. и осталась на уровне 2015 года.

Производительность на предприятии в 2016 году увеличилась на 7%, достигнув 200 тыс. куб. м фанеры в год, что позволило нарастить объёмы продукции, отправляемой на экспорт. В прошлом году с предприятия «СВЕЗА Уральский» за рубеж было поставлено 134 тыс. куб. м фанеры, что на 25 % больше, чем по итогам 2015 года.

Средний ежемесячный трудовой доход сотрудников комбината вырос на 8% до 29 081 руб., а сумма выплат в ФОМС, соцстрах и пенсионный фонд составила 254,6 млн руб., что на 12,5 млн руб. больше, чем в 2015 году.

«Новый компаньон»