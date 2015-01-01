Денис Мацуев нашёл в Перми новых подопечных Прошёл региональный конкурс юных музыкантов на соискание стипендии Дениса Мацуева в Межрегиональном благотворительном фонде «Новые имена»

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Фестиваль Дениса Мацуева прошёл в Перми в седьмой раз, и столько же раз в его рамках проходил конкурс, во время которого одарённые дети из разных городов и посёлков Пермского края получают стипендии от благотворительного фонда, патроном которого является Мацуев — сам бывший выпускник «Новых имён».

На этот раз жюри остановилось на пяти кандидатурах: это Маргарита Бажутина (фортепиано, детская музыкальная школа №3, Пермь, 6 класс, преподаватель Надежда Горькая); Александр Коваленко (фортепиано, детская музыкальная школа №3, Пермь, 4 класс, преподаватель Татьяна Гурьяшкина); Михаил Ефимовских (баян, детская музыкальная школа №4, Пермь, 8 класс, преподаватель Наталия Юнкинд); Иван Селезнёв, (баян, детская школа искусств, Оса, 4 класс, преподаватель Наталья Вергизова). Пятый стипендиат — совсем юная. Но уже знаменитая виолончелистка Мария Слащёва, получившая стипендию в пятый раз! Маша учится в пермской детской музыкальной школе №3 в седьмом классе, преподаватель — Мария Вдовина.

Всего на конкурс заявились 123 молодых музыканта в возрасте от восьми до 18 лет из 19 территорий Пермского края: Перми, Березников, Добрянки, Краснокамска, Кунгура, Лысьвы, Кизела, Соликамска, Чайковского, Нытвы, Осы, Суксуна, посёлка Звездный, посёлка Сылва, сёл Усть-Качка, Берёзовка, Гамово, Барда и Орда.

Конкурс проходил по следующим номинациям: фортепиано, струнные смычковые инструменты, духовые, ударные и народные инструменты, академический вокал и народное пение. Впервые в конкурсе участвовала юная органистка Майя Мокрецова из пермской детской музыкальной школы №2, преподаватель — Евгения Камянская, и, хотя стипендии она не получила, жюри её отметило и включило программу гала-концерта.

Первый, отборочный тур конкурса прошёл 18 и 19 февраля. Членами жюри первого тура были ведущие преподаватели музыки и известные музыканты Перми.

Второй, основной тур конкурса, к которому были допущены 40 молодых талантов, состоялся 8 марта. Членами жюри стали лауреат международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Денис Чефанов, заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Селезнёв и доцент Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке Вячеслав Недосекин. Накануне, 7 марта, профессора дали будущим музыкантам мастер-классы по фортепиано, виолончели и баяну.

Гала-концерт лучших из лучших состоялся 9 марта в Органном концертном зале. В нём приняли участие 10 детей из Пермского края и двое победителей телевизионного конкурса «Синяя птица», которых Денис Мацуев пригласил на свой фестиваль.



